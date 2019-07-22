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Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за захвата британского танкера Ираном

Новости » Политика    22.07.2019 - 05:14
Мэй созывает чрезвычайный комитет из-за захвата британского танкера Ираном
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Ранее государственным кораблям рекомендовали временно держаться подальше от Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается созвать очередное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

В ходе заседания Мэй планирует получить последние данные о развитии ситуации с задержанием судна и обсудить поддержку безопасности судоходства в регионе.

На предыдущем заседании комитет Cobra в связи с задержанием танкера рекомендовал государственным кораблям в течение некоторого времени держаться подальше от Ормузского пролива.

Министр иностранных дел Джереми Хант, присутствовавший на заседании, заявил, что ответ Лондона будет "продуманным и жестким", он также пообещал серьезные последствия, если ситуация не разрешится.

Напомним, 19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, который якобы нарушил международные правила.

Позже была опубликована аудиозапись переговоров британских и иранских военных с нефтяным танкером Stena Impero, который был захвачен в Ормузском проливе, на которой слышно, как иранские военные требовали от британского танкера изменить курс на противоположный, а британские предостерегали их от захвата.

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Новости Украины ВеликобританияИрантанкерТереза Мэй
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