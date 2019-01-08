Цена нефти Brent поднялась выше 58 долларов за баррель

Иллюстративное фото (OilNow)

Нефть Brent торгуется на отметке в 58,33 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 8 января 2019 года, находится выше отметки в 58 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:53 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 58,33 доллара. Это на 0,36% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным исследования саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp, цены на нефть к середине 2019 года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. Как отмечается, падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона, опасениями по поводу макроэкономической картины", а также ростом производства в США, Саудовской Аравии и России.

Как сообщали в Национальном банке Украины, в декабре 2018 года цены на нефть продолжили стремительно падать под влиянием избыточного предложения на рынке в связи наращиванием добычи в США, России и Саудовской Аравии в условиях ослабления санкций в отношении Ирана.