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Ціни на нафту продовжують рости

Новини » Енергетика    09.01.2019 - 11:06
Ціни на нафту продовжують рости
Ілюстративне фото (OilNow)

Brent торгується на позначці в 59,23 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 9 січня 2019 року, піднялася вище позначки 59 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:56 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 59,23 долара. Це на 2,03% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть вже восьму сесію поспіль, чого не відбувалося з середини 2017 року. Це відбувається після того, як Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про зниження товарних запасів нафти в США минулого тижня на 6,1 млн барелів.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent піднялася вище 58 доларів за барель. Ціни змінювалися слабо і різноспрямовано на очікуваннях, що США і Китай досягнуть угоди з торговельних питань.

В Саудівській Аравії дали прогноз щодо цін на нафту до середини 2019 року. Зокрема, дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp. показує, що ціни на нафту до середини року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель.

 

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