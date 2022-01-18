Цены на нефть превысили 88 долларов впервые с октября 2014 года
Цены на нефть североморской марки Brent превысили 88 долларов за баррель. Нефть подорожала до этого уровня впервые с октября 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
В частности, по состоянию на 09:50 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 88,11 доллара за баррель. В то же время цены на нефть WTI с поставкой в марте поднялись до 85,72 доллара за баррель.
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где йеменские боевики-хуситы нанесли удары беспилотниками по ОАЭ, которые являются третьим по величине производителю нефти в ОПЕК.
Напомним, ранее инвестиционный банк Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. В частности, он прогнозирует рост цен до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.
В начале года РБК-Украина публиковало прогнозы по ценам на нефть в 2022.