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Цены на нефть превысили 88 долларов впервые с октября 2014 года

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Вторник 18 января 2022 11:56
Цены на нефть превысили 88 долларов впервые с октября 2014 года Фото: цены на нефть продолжают расти (David McNew/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Цены на нефть североморской марки Brent превысили 88 долларов за баррель. Нефть подорожала до этого уровня впервые с октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 09:50 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 88,11 доллара за баррель. В то же время цены на нефть WTI с поставкой в марте поднялись до 85,72 доллара за баррель.

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где йеменские боевики-хуситы нанесли удары беспилотниками по ОАЭ, которые являются третьим по величине производителю нефти в ОПЕК.

Напомним, ранее инвестиционный банк Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. В частности, он прогнозирует рост цен до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

В начале года РБК-Украина публиковало прогнозы по ценам на нефть в 2022.

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