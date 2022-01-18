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Ціни на нафту перевищили 88 доларів вперше з жовтня 2014 року

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Вівторок 18 січня 2022 11:56
Ціни на нафту перевищили 88 доларів вперше з жовтня 2014 року Фото: ціни на нафту продовжують зростати (David McNew/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Ціни на нафту північноморської марки Brent перевищили 88 доларів за барель. Нафта подорожчала до цього рівня вперше з жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 09:50 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 88,11 долара за барель. У той же час ціни на нафту WTI з поставкою в березні піднялися до 85,72 долара за барель.

Як зазначає Bloomberg, ціни на нафту ростуть на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході, де єменські бойовики-хусити завдали ударів безпілотниками по ОАЕ, які є третім за величиною виробнику нафти в ОПЕК.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо нафти марки Brent на 2022 і 2023 роки. Зокрема, він прогнозує зростання цін до 100 доларів за барель в третьому кварталі 2022 року.

На початку року РБК-Україна публікувало прогнози щодо цін на нафту в 2022.

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