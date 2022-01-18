Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать 100 долларов за баррель

Фото: нефть может подорожать до 100 долларов в конце 2022 года (GettyImages)

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечается в обзоре банка, надежные фундаментальные показатели позволили обратить вспять падение цен в прошлом году. На рынке сохранялся удивительно большой дефицит, при этом штамм "Омикрон" до сих пор оказал гораздо меньшее влияние на спрос, чем "Дельта".