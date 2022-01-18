ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать 100 долларов за баррель

Новина українською →
Украина, Вторник 18 января 2022 11:11
Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать 100 долларов за баррель Фото: нефть может подорожать до 100 долларов в конце 2022 года (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечается в обзоре банка, надежные фундаментальные показатели позволили обратить вспять падение цен в прошлом году. На рынке сохранялся удивительно большой дефицит, при этом штамм "Омикрон" до сих пор оказал гораздо меньшее влияние на спрос, чем "Дельта".

Напомним, цены на нефть 18 января выросли до семилетнего максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent до 87,85 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили 85,50 долларов за баррель. Оба эталонных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год