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Цены на нефть превысили 68 долларов на данных о запасах в США

Новости » Энергетика    27.03.2019 - 09:58
Цены на нефть превысили 68 долларов на данных о запасах в США
Фото: цены на нефть продолжают расти (lukoil.ru)

Цены на Brent находятся на отметке 68,20 доллара

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 27 марта 2019 года, превысила отметку 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 09:43 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 68,20 доллара. Это на 0,34% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, ралли цен на нефть ограничивают опасения о спросе, которые усилились после того, как свежие данные о деловой активности в Азии, Европе и США указали на замедление роста экономики. Кроме того, накануне вышли данные Американского института нефти (API), которые указали на рост запасов в США на 1,9 млн баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики ждали снижения на 1,2 млн баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея будет просить у США продолжить санкционный "иммунитет" в антииранском пакете. Это означает, что Сеул планирует в дальнейшем покупать нефть у Ирана.

Отметим, на прошлой неделе замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть.

 

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