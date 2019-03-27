Ціни на нафту перевищили 68 доларів на даних про запаси в США

Фото: ціни на нафту продовжують рости (lukoil.ru)

Ціни на Brent знаходяться на позначці 68,20 долара

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 березня 2019 року, перевищила відмітку 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 09:43 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 68,20 долара. Це на 0,34% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, ралі цін на нафту обмежують побоювання про попит, які посилилися після того, як свіжі дані щодо ділової активності в Азії, Європі та США вказали на уповільнення зростання економіки. Крім того, напередодні вийшли дані Американського інституту нафти (API), що вказали на зростання запасів у США на 1,9 млн барелів минулого тижня, у той час як аналітики чекали зниження на 1,2 млн барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея буде просити у США продовжити санкційний "імунітет" у антиіранському пакеті. Це означає, що Сеул планує надалі купувати нафту в Ірану.

Відзначимо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту.