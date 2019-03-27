ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту перевищили 68 доларів на даних про запаси в США

Новини » Енергетика    27.03.2019 - 09:58
Ціни на нафту перевищили 68 доларів на даних про запаси в США
Фото: ціни на нафту продовжують рости (lukoil.ru)

Ціни на Brent знаходяться на позначці 68,20 долара

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 березня 2019 року, перевищила відмітку 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 09:43 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 68,20 долара. Це на 0,34% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, ралі цін на нафту обмежують побоювання про попит, які посилилися після того, як свіжі дані щодо ділової активності в Азії, Європі та США вказали на уповільнення зростання економіки. Крім того, напередодні вийшли дані Американського інституту нафти (API), що вказали на зростання запасів у США на 1,9 млн барелів минулого тижня, у той час як аналітики чекали зниження на 1,2 млн барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея буде просити у США продовжити санкційний "імунітет" у антиіранському пакеті. Це означає, що Сеул планує надалі купувати нафту в Ірану.

Відзначимо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту.

 

Нафта відновила максимуми 2019 року
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся