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Замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть

Новости » Энергетика    22.03.2019 - 15:02
Замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть
Фото: цены на нефть резко снижаются (David McNew/Getty Images)

Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent сегодня, 22 марта 2019 года, опустилась ниже 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 14:44 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,98 доллара. Это на 1,92% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают из-за опасений, связанных с торможением экономического роста, - инвесторов пугают крайне слабые данные о деловой активности в еврозоне и особенно в Германии.

Сообщается, что предварительный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Германии рухнул в марте до рекордного минимума - 44,7 пункта, тогда как в феврале он составлял 47,6 пункта. Падение индекса объясняют напряженностью в сфере мировой торговли. В то же время сводный PMI в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале.

Напомним, накануне цены не нефть обновили максимумы 2019 года на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы, а также сокращения добычи в странах ОПЕК+.

 

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