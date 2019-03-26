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Южная Корея будет просить у США продолжить санкционный "иммунитет" в антииранском пакете

Новости » Экономика    26.03.2019 - 05:27
Южная Корея будет просить у США продолжить санкционный "иммунитет" в антииранском пакете
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сеул планирует в дальнейшем покупать нефть у Ирана

Представители правительства Южной Кореи во время визита в Вашингтон будут просить у Соединенных Штатов продлить период иммунитета во избежание санкций против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На встречу отправятся заместитель министра иностранных дел Южной Кореи по экономическим вопросам Юн Кан-Хюн и другие лидеры. Переговоры продолжатся с представителями Государственного департамента США в среду и четверг.

"Стороны обсудят возможность продолжения режима иммунитета для отдельных стран от американских антииранских санкций, в частности для Сеула, который хочет и дальше импортировать иранскую нефть", - сообщили в правительстве страны.

Добавим, действие иммунитета на санкции в отношении Ирана, введенных в ноябре прошлого года для ряда стран-партнеров США, заканчивается в мае.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана.

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