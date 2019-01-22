Цены на нефть начали снижаться на фоне замедления мировой экономики

Иллюстративное фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгуется на отметке 62,35 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 22 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:31 цена за баррель нефти Brent составляла 62,35 доллара. Это на 0,97% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть начали снижаться на фоне замедления роста глобальной экономики, которое спровоцировало беспокойство о дальнейшем спросе на топливо. Накануне Китай отчитался о самом медленном росте экономики с 1990 года. В частности, ВВП страны вырос всего на 6,6 процента в 2018 году.

Кроме того, рост ВВП Южной Кореи замедлился до 2,7% в 2018 году - до минимума шести лет. Также накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста глобальной экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%, согласно прошлому прогнозу.

Отметим, 21 января цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель. Ранее Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель.