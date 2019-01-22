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Ціни на нафту почали знижуватися на тлі уповільнення світової економіки

Новини » Енергетика    22.01.2019 - 09:44
Ціни на нафту почали знижуватися на тлі уповільнення світової економіки
Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгується на позначці 62,35 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 22 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 63 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Cтаном на 09:31 ціна за барель нафти Brent складала 62,35 долара. Це на 0,97% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту почали знижуватися на тлі уповільнення зростання глобальної економіки, яке спровокувало занепокоєння про подальший попит на паливо. Напередодні Китай відзвітував про найповільніше зростання економіки з 1990 року. Зокрема, ВВП країни зріс лише на 6,6 відсотка у 2018 році.

Крім того, зростання ВВП Південної Кореї сповільнилося до 2,7% в 2018 році - до мінімуму шести років. Також напередодні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання глобальної економіки в 2019 році до 3,5% з 3,7%, згідно минулого прогнозу.

Зазначимо, 21 січня ціна нафти Brent перевищила 63 долара за барель. Раніше Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель.

 

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