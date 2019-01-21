Цена нефти Brent превысила 63 доллара за баррель

Иллюстративное фото (David McNew/Getty Images)

Нефть Brent торгуется на отметке в 63,01 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 21 января 2019 года, поднялась выше отметки в 63 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на вечер 21 января цена за баррель нефти Brent составляла 63,01 доллара. Это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно докладу "Перспективы мировой экономики", Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украина, согласно исследованию саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp, цены на нефть к середине 2019 года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. Согласно документу, падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона, опасениями по поводу макроэкономической картины", а также ростом производства в США, Саудовской Аравии и России.

Отметим, в 2018 году страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году.