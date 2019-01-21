Экономика Китая показала минимальный рост почти за три десятилетия

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В последний раз столь низкий рост наблюдался в 1990 году

Рост реального валового внутреннего продукта Китая в 2018 году составил 6,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство "Синьхуа".

По данным Государственного статистического управления Китая, ВВП страны в четвертом квартале 2018 года вырос 6,4%, в третьем квартале - на 6,5%. По уточненным данным ВВП за 2017 год вырос на 6,8%.

Как отмечает агентство Reuters, в 2018 году экономика Китая показала самый медленный годовой прирост с 1990 года. Новые признаки ослабления экономики Китая, на долю которого в последние годы приходилось около трети глобального роста, усиливают беспокойство о рисках для мировой экономики и оказывают давление на прибыль компаний - от Apple до крупных автопроизводителей.

Китайские власти обещают новые меры поддержки в текущем году, чтобы ослабить риск масштабной потери рабочих мест, однако сообщили, что воздержатся от "наводнения" экономики стимулами наподобие тех, на которые Пекин полагался в прошлом и которые привели к накоплению высокого объема долга, напоминает Reuters.

Учитывая, что меры поддержки начнут действовать не сразу, большинство аналитиков считают, что экономические условия могут на какое-то время ухудшиться, и прогнозируют дальнейшее замедление роста до 6,3% в текущем году.

Как сообщало РБК-Украина, в январе Всемирный банк ухудшил прогнозроста мирового валового ВВП в 2019 году с 3% до 2,9%. В 2020-2021 годах ожидается замедление роста до 2,8%.

Напомним, в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%.