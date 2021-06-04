Цены на нефть Brent превысили уровень 72 доллара впервые за два года

Нефть марки Brent подорожала на 1,02%, до 72,04 долларов за баррель к 16:30 по киевскому времени. Нефть WTI выросла на 1,16%, до 69,64 долларов.

За неделю нефть марки Brent может вырасти более чем на 2,8%, а нефть WTI - на 4%. Это вторая неделя роста по обоим контрактам.

Как отметил Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM, нефть Brent, похоже, закрепилась выше 70 долларов. "Лето и открытие мировой экономики благоприятны для спроса на нефть во второй половине года", - добавил он.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во вторник заявили, что будут придерживаться согласованных ограничений на поставки.

Также подорожание нефти на этой неделе вызвало замедление переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана, что снизило ожидания увеличения поставок иранской нефти.

"Цены на нефть растут благодаря явным признакам устойчивого восстановления спроса", - заявил Commerzbank.