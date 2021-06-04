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Цены на нефть Brent превысили уровень 72 доллара впервые за два года

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 4 июня, выросли, поскольку решения ОПЕК + и восстановление спроса сняли опасения по поводу разрозненной вакцинации против COVID-19 по всему миру. Нефть марки Brent превысила отметку в 72 доллара впервые с мая 2019 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 1,02%, до 72,04 долларов за баррель к 16:30 по киевскому времени. Нефть WTI выросла на 1,16%, до 69,64 долларов.

За неделю нефть марки Brent может вырасти более чем на 2,8%, а нефть WTI - на 4%. Это вторая неделя роста по обоим контрактам.

Как отметил Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM, нефть Brent, похоже, закрепилась выше 70 долларов. "Лето и открытие мировой экономики благоприятны для спроса на нефть во второй половине года", - добавил он.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во вторник заявили, что будут придерживаться согласованных ограничений на поставки.

Также подорожание нефти на этой неделе вызвало замедление переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана, что снизило ожидания увеличения поставок иранской нефти.

"Цены на нефть растут благодаря явным признакам устойчивого восстановления спроса", - заявил Commerzbank.

Напомним, инвестбанк Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации отмене локдаунов.

Отметим, подорожание нефти в начале 2021 года привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-апрель вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.

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