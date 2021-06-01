Нефть Brent подорожала до 71 доллара впервые с марта

Цены на нефть выросли во вторник, 1 июня, а цена на нефть марки Brent достигла 71 доллара и торгуется на самом высоком уровне с марта. Нефть дорожает, поскольку выросли ожидания увеличения спроса на топливо в течение летнего сезона в Соединенных Штатах, главном потребителе нефти в мире.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,05% до 70.74 долларов за баррель к 13:00 по киевскому времени. Нефть WTI с поставками в июле подорожала на 2,7% до 68,12 долларов за баррель. Ранее цена на нефть марки Brent достигла сессионного максимума в 71 доллар, что стало самой высокой дневной ценой с 8 марта.

"В то время как существуют опасения по поводу более жестких ограничений, связанных с COVID-19 в некоторых частях Азии, рынок, похоже, больше ориентирован на положительную динамику спроса в США и некоторых частях Европы", - отмечают аналитики ING Economics.

Однако рост цен был ограничен, поскольку ожидается, что на рынок будет поступать больше продукции.

Источники в ОПЕК сообщили, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+), вероятно, согласятся продолжить постепенное ослабление ограничений предложения на встрече во вторник. Производители намерены уравновесить ожидаемое восстановление спроса с возможным увеличением экспорта из Ирана.

"Нет никаких признаков разделения внутри группы, и мы ожидаем, что она сохранит устойчивый курс при очень хорошем контроле над рынком", - сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам SEB в Осло.

В апреле группа ОПЕК + решила вернуть на рынок 2,1 млн баррелей в сутки с мая по июль, поскольку ожидала, что мировой спрос вырастет, несмотря на очень большое количество случаев коронавируса в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире.