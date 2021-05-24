Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 80 долларов благодаря отмене локдаунов
Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации отмене локдаунов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно прогнозу, даже с учетом предположение, что иранский экспорт восстановится в июле, цены на Brent все равно достигнут отметки в 80 долларов к четвертому кварталу.
Goldman Sachs заявил, что восстановление спроса на развитых рынках компенсирует недавний удар по потреблению, вызванный коронавирусом, и, вероятно, более медленное восстановление в Южной Азии и Латинской Америке.
По его прогнозу, мировой спрос может вырасти на 4,6 миллиона баррелей в день до конца года, при этом большая часть прироста вероятна в следующие 3 месяца.
"Мобильность быстро растет в США и Европе, так как вакцинация ускоряется, ограничения снимаются, а грузовая и промышленная деятельность также растет", - говорится в записке инвестбанка.
Цены на нефть упали на прошлой неделе после того, как президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов Тегерана.
Нефть возместила часть этих потерь в понедельник, поскольку возникла потенциальная проблема в возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года, которая могла бы увеличить поставки нефти. Стоимость нефти Brent выросла на 1,6% до 67,5 долларов, WTI - до 64,6 долларов.
Банк также ожидает, что Организация стран-производителей нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК+, компенсируют любое наращивание добычи в Иране, остановив на два месяца увеличение своей добычи во второй половине 2021 года.
Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз мировых цен на нефть на ближайшие два года. В 2021 году фонд ожидает среднюю цену марок Brent, Dubai Fateh и WTI на уровне 58,52 долларов за баррель, в 2022 году - 54,83 долларов за баррель.
Напомним, подорожание нефти в начале 2021 года привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-апрель вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.