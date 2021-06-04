Ціни на нафту Brent перевищили рівень 72 долара вперше за два роки

Нафта марки Brent подорожчала на 1,02%, до 72,04 доларів за барель до 16:30 за київським часом. Нафта WTI зросла на 1,16%, до 69,64 доларів.

За тиждень нафта марки Brent може зрости більш ніж на 2,8%, а нафта WTI - на 4%. Це другий тиждень зростання за обома контрактами.

Як зазначив Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM, нафта Brent, схоже, закріпилася вище 70 доларів. "Літо і відкриття світової економіки сприятливі для попиту на нафту в другій половині року", - додав він.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники у вівторок заявили, що будуть дотримуватися узгоджених обмежень на поставки.

Також подорожчання нафти на цьому тижні викликало уповільнення переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана, що знизило очікування збільшення поставок іранської нафти.

"Ціни на нафту ростуть завдяки явним ознакам стійкого відновлення попиту", - заявив Commerzbank.