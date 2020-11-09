Цены на нефть Brent поднялись выше 40 долларов на фоне победы Байдена

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть выросли на 2% в понедельник, 9 ноября, а фьючерсы на нефть Brent превысили 40 долларов за баррель после того, как Джо Байден стал президентом США. Победа Байдена поддержала аппетит к риску, что нивелировало опасения по поводу влияния спрос пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,93%, до 40,21 долларов за баррель к 10:40 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,02%, до 37,89 долларов за баррель

Цены на нефть восстановились после падения на 4% в пятницу, демонстрируя рост вместе с другими финансовыми рынками. Между тем, доллар ослаб, что привело к росту цен на сырьевые товары в долларах, поскольку они стали более доступными для инвесторов, владеющих другими валютами.

"Торговля сегодня утром имеет привкус риска, отражая растущую уверенность в том, что Джо Байден займет Белый дом, но Республиканская партия сохранит контроль над Сенатом", - сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.

"Результат идеален с точки зрения рынка. Ни одна из сторон не контролирует Конгресс, поэтому как торговые войны, так и повышение налогов в основном не обсуждаются", - добавил он.

Избранный президент США Байден и его команда работают над преодолением усугубляющегося кризиса в области здравоохранения. Как отметил экономист OCBC Хоуи, при Байдене в США возможно усиление карантина.

Кроме того, добыча нефти в США будет расти, поскольку производители используют накопившееся количество пробуренных скважин, оставшихся незавершенными, для увеличения добычи.

Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опасаются смягчающих мер Байдена в отношении Ирана или Венесуэлы в ближайшие годы, что может означать увеличение добычи и затруднит балансирование спроса и предложения. Аналитики ING считают, что возобновление поставок иранской нефти, скорее всего, произойдет в конце 2021 года или в 2022 году.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.