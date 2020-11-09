Ціни на нафту Brent піднялися вище 40 доларів на тлі перемоги Байдена

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту виросли на 2% в понеділок, 9 листопада, а ф'ючерси на нафту Brent перевищили 40 доларів за барель після того, як Джо Байден став президентом США. Перемога Байдена підтримала апетит до ризику, що нівелювало побоювання з приводу впливу попит пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,93%, до 40,21 доларів за барель до 10:40 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 2,02%, до 37,89 доларів за барель

Ціни на нафту відновилися після падіння на 4% у п'ятницю, демонструючи зростання разом з іншими фінансовими ринками. Між тим, долар ослаб, що призвело до зростання цін на сировинні товари в доларах, оскільки вони стали більш доступними для інвесторів, що володіють іншими валютами.

"Торгівля сьогодні вранці має присмак ризику, відображаючи зростаючу впевненість у тому, що Джо Байден займе Білий дім, але Республіканська партія збереже контроль над Сенатом", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.

"Результат ідеальний з точки зору ринку. Жодна із сторін не контролює Конгрес, тому торговельні війни, так і підвищення податків в основному не обговорюються", - додав він.

Обраний президент США Байден і його команда працюють над подоланням кризи, яка посилюється в галузі охорони здоров'я. Як зазначив економіст OCBC Хоуї, при Байдена в США можливе посилення карантину.

Крім того, видобуток нафти в США буде рости, оскільки виробники використовують нагромаджена кількість пробурених свердловин, що залишилися незавершеними, для збільшення видобутку.

Ключові члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) побоюються пом'якшувальних заходів Байдена щодо Ірану та Венесуели в найближчі роки, що може означати збільшення видобутку і утруднить балансування попиту і пропозиції. Аналітики ING вважають, що відновлення постачань іранської нафти, швидше за все, відбудеться в кінці 2021 року або в 2022 році.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.