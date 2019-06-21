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"Нафтогаз" снова снижает цены на газ

Новости » Экономика    21.06.2019 - 10:24
"Нафтогаз" снова снижает цены на газ
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июле цены для промышленности снизятся на 12,7-13,5%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2019 года, для промышленных потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 017,00 - 5 606,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В сравнении с ценами на июнь 2019 года, в июле цены снижены на 12,7-13,5%.

Как сообщало РБК-Украина, ранее "Нафтогаз" снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года цена составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Премьер-министр Владимир Гройсман 19 июня дал поручение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду. При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно "достичь снижения цен на тепло на 15-20%".

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