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Ціни на газ знизилися з 1 липня

Новини » Економіка    01.07.2019 - 08:19
Ціни на газ знизилися з 1 липня
Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Газ в Україні дешевшає слідом за падінням цін в Європі

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ для промислових споживачів з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на червень 2019 року, в липні ціни знижені на 12,7-13,5%.

Відзначимо, "Нафтогаз" поки не оприлюднив нову ціну на липень на газ для населення та інших споживачів за ПСО. Проте згідно з постановою Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року, ціна швидше за все буде знижена. Попередньо глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв називав ціну 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції з США та з території Росії.

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