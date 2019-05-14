ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на газ для населения будут разными в каждой области

Новости » Экономика    14.05.2019 - 13:07
Цены на газ для населения будут разными в каждой области
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Для потребителей цена зависит от тарифа на транспортировку

Конечная цена природного газа для населения с 1 мая будет разной по всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

Как отметили в ассоциации, разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для АО "Укртрансгаз" тарифа на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности. До этого нововведения стоимость газа была единой для потребителей во всех регионах, поскоьльку для всех областей действовал одинаковый общий тариф.

По информации Ассоциации газового рынка Украины, "Нафтогаз" уже направил в облгазы проекты дополнительных соглашений. Согласно документам, оптовая цена газа по которой "Нафтогаз" осуществляет продажу газа для нужд бытовых потребителей, с 1 мая 2019 года составит 5 990,00 грн. за 1000 куб. м. При этом конечная стоимость газа должна составлять 8 247,00 грн. за 1 тыс. куб. м.

Однако, по информации Ассоциации газового рынка Украины, в мае конечная цена газа платежках будет колебаться от 7 737,65 до 8 432,93 грн за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, дополнительные соглашения "Нафтогаза" также урегулируют вопрос оптовой цены для нужд бытовых потребителей на июнь 2019 года, которая составит 6 299,00 грн. за 1 тыс. куб. м., а следовательно конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут разными в каждой области.

Напомним, "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения на условиях ПСО на май на 4%.

Как сообщало РБК-Украина, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май.

Госстат назвал продукты, которые дорожают быстрее всего Кабмин сохранил спецобязательства для "Нафтогаза" на прежних условиях
Новости Украины газтарифыцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь