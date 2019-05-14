Цены на газ для населения будут разными в каждой области

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Для потребителей цена зависит от тарифа на транспортировку

Конечная цена природного газа для населения с 1 мая будет разной по всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

Как отметили в ассоциации, разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для АО "Укртрансгаз" тарифа на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности. До этого нововведения стоимость газа была единой для потребителей во всех регионах, поскоьльку для всех областей действовал одинаковый общий тариф.

По информации Ассоциации газового рынка Украины, "Нафтогаз" уже направил в облгазы проекты дополнительных соглашений. Согласно документам, оптовая цена газа по которой "Нафтогаз" осуществляет продажу газа для нужд бытовых потребителей, с 1 мая 2019 года составит 5 990,00 грн. за 1000 куб. м. При этом конечная стоимость газа должна составлять 8 247,00 грн. за 1 тыс. куб. м.

Однако, по информации Ассоциации газового рынка Украины, в мае конечная цена газа платежках будет колебаться от 7 737,65 до 8 432,93 грн за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, дополнительные соглашения "Нафтогаза" также урегулируют вопрос оптовой цены для нужд бытовых потребителей на июнь 2019 года, которая составит 6 299,00 грн. за 1 тыс. куб. м., а следовательно конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут разными в каждой области.

Напомним, "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения на условиях ПСО на май на 4%.

Как сообщало РБК-Украина, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май.