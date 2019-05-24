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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности

Новости » Экономика    24.05.2019 - 15:25
"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на газ на июнь снижены на 7,6-7,9%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, по сравнению с ценами на май 2019 года, в июне цены снижены на 7,6-7,9%.

Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 803 - 6 423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2019 года снизил цены на газ цены на газ для населения и тепловой генерации. В то же время "Нафтогаз" повысил на май цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк прогнозирует, что мировые цены на природный газ после стремительного снижения стабилизируются с последующим слабым восходящим трендом.

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