Цены на газ для населения: в "Нафтогазе" назвали условия годового тарифа

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" завершает разработку фиксированных годовых тарифных планов. Тарифы будут представлены в апреле и будут действовать с 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, тарифный план с фиксированной ценой, который введут в Украине, будет предоставляться по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЭКУ. "При этом каждый потребитель сможет менять годовой тарифный план в течение года на месячный, а также в любой момент поменять поставщика газа", - говорится в сообщении.