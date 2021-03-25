Цены на газ для населения: в "Нафтогазе" назвали условия годового тарифа
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" завершает разработку фиксированных годовых тарифных планов. Тарифы будут представлены в апреле и будут действовать с 1 мая 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в пресс-службе, тарифный план с фиксированной ценой, который введут в Украине, будет предоставляться по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЭКУ.
"При этом каждый потребитель сможет менять годовой тарифный план в течение года на месячный, а также в любой момент поменять поставщика газа", - говорится в сообщении.
Напомним, НКРЭКУ 5 марта предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.
Проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" завершила разработку годового тарифа на газ - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.