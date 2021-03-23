"Нафтогаз" решил вернуть годовой тариф для населения с 1 мая

НАК "Нафтогаз Украины" завершила разработку годового тарифа на газ - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.

"Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители ГК "Нафтогаз Украины". Пришло время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", - отметил Андрей Коболев, глава правления НАК.

По его словам, сейчас завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая.

Кроме того, группа "Нафтогаз" готова предоставить возможность покупать газ по годовому тарифу поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Таким образом, компания снова вводит годовой тариф. "Нафтогаз" предлагал годовой тариф для населения в течение августа-декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.