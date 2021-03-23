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"Нафтогаз" решил вернуть годовой тариф для населения с 1 мая

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 16:15
"Нафтогаз" решил вернуть годовой тариф для населения с 1 мая Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" завершила разработку годового тарифа на газ - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители ГК "Нафтогаз Украины". Пришло время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", - отметил Андрей Коболев, глава правления НАК.

По его словам, сейчас завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая.

Кроме того, группа "Нафтогаз" готова предоставить возможность покупать газ по годовому тарифу поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Таким образом, компания снова вводит годовой тариф. "Нафтогаз" предлагал годовой тариф для населения в течение августа-декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.

Напомним, НКРЭКУ 5 марта предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

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