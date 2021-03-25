Ціни на газ для населення: у "Нафтогазі" назвали умови річного тарифу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" завершує розробку фіксованих річних тарифних планів. Тарифи будуть представлені у квітні та будуть діяти з 1 травня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, тарифний план з фіксованою ціною, який впроваджуватимуть в Україні, буде надаватися за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проектом рішення НКРЕКП. "При цьому кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план упродовж року на місячний, а також у будь-який момент змінити постачальника газу", - йдеться в повідомленні.