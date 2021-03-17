Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию, газ и тепло завышенным
В начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их оптимальными, а 0,4% заниженным.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (такой ответ дали 29% опрошенных) и президента Украины (24%). Еще 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5% на Верховную раду, 7% на энергетические компании, 6% - на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% на НАК "Нафтогаз Украины".
Чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% Верховную раду. Лишь 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.
Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.
По данным опроса КМИС, две трети (64,7%) украинцев заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла. Говорят, что почти не изменилась, 19,6% респондентов.