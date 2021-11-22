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Ціни на газ можуть зрости з 1 грудня: "Нафтогаз" попередив 500 тисяч домогосподарств

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 16:11
Ціни на газ можуть зрости з 1 грудня: "Нафтогаз" попередив 500 тисяч домогосподарств Фото: "Нафтогаз" попередив про можливе підвищення цін на газ для 500 тисяч домогосподарств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ГК "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 гривень за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГК "Нафтогаз України".

Як зазначається в повідомленні, побутові споживачі природного газу, яких обслуговує ПОН, повинні обрати та підключитися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

"Наголошуємо, що ГК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні ГК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує майже 500 тис. домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо забезпечення безперервності постачання природного газу постачальником "останньої надії" (ПОН). Документом встановлена з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року гранична ціна для побутових споживачів на рівні 7,96 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ). До цього ціна на жовтень становила 16,56 гривень за кубометр.

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