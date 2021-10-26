Кабмин установил цену на газ поставщика "последней надежды" для населения и госучреждений
Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Государственная компания "Нафтогаз", которая выполняет функции ППН, должна будет снизить цены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 октября 2021 года № 1102, обнародованное на Правительственном портале.
Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена на природный газ по договорам поставки:
- между бытовыми потребителями и поставщиком "последней надежды" - на уровне 7,96 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС);
- между потребителями, которые являются бюджетными учреждениями, учреждениями здравоохранения государственной собственности и учреждениями здравоохранения коммунальной собственности и поставщиком "последней надежды" - на уровне 16,8 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС).
Кроме того, АО "Магистральные газопроводы Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", операторам газораспределительных систем поручено:
- обеспечить автоматическое включение оператором газотранспортной системы с участием операторов газораспределительных систем в портфель поставщика "последней надежды" объемов природного газа, потребленных с 1 октября 2021 года бюджетными учреждениями и учреждениями здравоохранения, поставки природного газа которым не осуществлялось ни одним поставщиком;
- обеспечить безусловное восстановление газоснабжения бюджетных учреждений.
НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством развития общин и территорий, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, юридическим лицам теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности должны обеспечить заключение до 1 декабря 2021 года договоров поставки газа между бюджетными учреждениями с поставщиком "последней надежды".
Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в октябре 2021 года на уровне 16,56 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 38% выше, чем в сентябре (12,00 гривен за кубометр). ПОН поставляет газ в тех регионах, где газоснабжающая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.