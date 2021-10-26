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Кабмин установил цену на газ поставщика "последней надежды" для населения и госучреждений

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Украина, Вторник 26 октября 2021 11:38
Кабмин установил цену на газ поставщика "последней надежды" для населения и госучреждений Фото: "Нафтогаз" обязали снизить цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Государственная компания "Нафтогаз", которая выполняет функции ППН, должна будет снизить цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 октября 2021 года № 1102, обнародованное на Правительственном портале.

Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена на природный газ по договорам поставки:

  • между бытовыми потребителями и поставщиком "последней надежды" - на уровне 7,96 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС);
  • между потребителями, которые являются бюджетными учреждениями, учреждениями здравоохранения государственной собственности и учреждениями здравоохранения коммунальной собственности и поставщиком "последней надежды" - на уровне 16,8 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС).

Кроме того, АО "Магистральные газопроводы Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", операторам газораспределительных систем поручено:

  • обеспечить автоматическое включение оператором газотранспортной системы с участием операторов газораспределительных систем в портфель поставщика "последней надежды" объемов природного газа, потребленных с 1 октября 2021 года бюджетными учреждениями и учреждениями здравоохранения, поставки природного газа которым не осуществлялось ни одним поставщиком;
  • обеспечить безусловное восстановление газоснабжения бюджетных учреждений.

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством развития общин и территорий, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, юридическим лицам теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности должны обеспечить заключение до 1 декабря 2021 года договоров поставки газа между бюджетными учреждениями с поставщиком "последней надежды".

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в октябре 2021 года на уровне 16,56 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 38% выше, чем в сентябре (12,00 гривен за кубометр). ПОН поставляет газ в тех регионах, где газоснабжающая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.

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