Цены на газ в Европе резко выросли после указа Путина о расчетах в рублях

Цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднималась выше 1450 долларов за тысячу кубометров. Причина резкого роста котировок - заявление Владимира Путина о подписанном им указе о переводе оплаты за голубое топливо "недружественным" странам в рубли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте доходила до 1 453 долларов за тысячу кубических метров, или 127,37 евро за МВт ч. Это значение стало ценовым дневным максимумом.
До заявления Путина майские фьючерсы на хабе TTF торговались возле уроня 1390 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, на прошлой неделе Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. От расчетов в российской валюте уже отказались несколько европейских стран, включая Австрию и Болгарию.
Отметим, ЕС готовит новые санкции против России. Ограничения будут зависеть от позиции российского руководства по оплате газа рублями.
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