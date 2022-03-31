Цены на газ в Европе резко выросли после указа Путина о расчетах в рублях

Цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднималась выше 1450 долларов за тысячу кубометров. Причина резкого роста котировок - заявление Владимира Путина о подписанном им указе о переводе оплаты за голубое топливо "недружественным" странам в рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.