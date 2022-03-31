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Ціни на газ в Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки в рублях

Фото: ціна на газ в Європі різко зросла після указу Путіна про розрахунок в рублях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціна газу в Європі в ході торгів на Лондонській біржі ICE піднімалася вище 1450 доларів за тисячу кубометрів. Причина різкого зростання котирувань - заяву Володимира Путіна про підписаний ним Указ про переведення оплати за блакитне паливо "недружнім" країнам в рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Ціна травневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах в моменті доходила до 1 453 доларів за тисячу кубічних метрів, або 127,37 євро за МВт ч.це значення стало ціновим денним максимумом.

До заяви Путіна травневі ф'ючерси на хабі TTF торгувалися біля шкоди 1390 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, минулого тижня Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ в рублі. Від розрахунків у російській валюті вже відмовилися кілька європейських країн, включаючи Австрія і Болгарія.

Відзначити, ЄС готує нові санкції проти Росії. Обмеження будуть залежати від позиції російського керівництва з оплати газу рублями.

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Володимир ПутінЦіна на газВійна Росії проти України