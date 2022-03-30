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Болгария отказалась платить за газ в рублях

Новина українською →
Болгария, Среда 30 марта 2022 16:32
Болгария отказалась платить за газ в рублях Фото: Болгария отказалась платить за газ в рублях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Требование России о платежах за газ в рублях нарушает контракты. Официальный представитель правительства Болгарии заявил, что оно не может быть принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Позиция Болгарии, которая также была согласована на европейском уровне, заключается в том, что такое нарушение существующих договоров, в которых четко указано, что платежи должны проводиться в евро или долларах США, не допускается", - сказал представитель.

Болгария удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе за счет импорта российского Газпрома. Ее центристское правительство провело в среду совещание, чтобы обсудить, какие меры могут быть приняты в случае прекращения поставок российского газа, сообщил представитель.

Другие члены ЕС также пытаются обеспечить поставки после того, как Москва, недовольная санкциями Запада в связи с ее вторжением в Украину, которые ударили по рублю, дала понять, что может прекратить поставки газа, если покупатели не будут платить в рублях.

Однако в среду Кремль заявил, что не будет немедленно требовать оплаты за газ в рублях.

Болгария, потребляющая около 3 млрд кубометров газа в год, ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении импорта газа и изучает способы импорта сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы СПГ в Греции и Турции.

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