Австрия отказалась платить рублями за российский газ
Австрийское правительство не намерено менять валюту расчетов за импортированный из России газ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Puls 4.
Австрия решила отклонить требование РФ о покупке голубого горючего за рубли. Решение федерального правительства озвучила министр обороны Клаудиа Таннер.
"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", – рассказала она в интервью.
Ранее специальный антикризисный кабинет правительства Австрии объявил об активации раннего предупреждения чрезвычайной ситуации вместе с местным регулятором в сфере энергетики E-Control. Режим будет введен в случае прекращения поставок газа из России.
Напомним, что правительство Болгарии отказалось платить за российский газ рублями.
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