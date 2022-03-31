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Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях

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Москва, Четверг 31 марта 2022 16:28
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российский президент Владимир Путин объявил о подписании указа о переводе расчетов за газ с так называемыми недружественными странами в рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

РФ ввела новый порядок расчетов за голубое горючее. Новые правила начнут действовать с 1 апреля.

Теперь покупатели российского газа обязаны открывать рублевые счета в банках России. Путин также заявил, что все действующие контракты на поставку газа будут приостановлены, если покупатели из "недружественных стран" не выполнят новые требования РФ. Российский президент также подтвердил намерения поставлять газ в согласованных ранее объемах.

Ранее "Большая семерка" отказалась платить рублями за российский газ. В свою очередь ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро.

Напомним, премьер-министр Италии озвучил нежелание Путина прекратить огонь в Украине и встретиться с Зеленским.

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