ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на газ в Европе превысили рекордный уровень в 670 долларов

Новина українською →
Украина, Среда 08 сентября 2021 14:52
Цены на газ в Европе превысили рекордный уровень в 670 долларов Фото: цена газа в Европе достигла 670 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные биржи.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на конец августа находились на минимальном за многие годы уровне.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости