"Газпром" ждет падения запасов в украинских ПХГ на 30% по сравнению с прошлым годом

Российский монополист "Газпром" провел расчеты закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины перед началом отопительного сезона. Ожидает сокращения объемов на 30% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте " Газпрома ".

"В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

"Газпром" также приводит данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым запасы газа в европейских подземных хранилищах на 30 августа остаются на минимальном за многие годы уровне.

"Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой", - говорится в сообщении "Газпрома".