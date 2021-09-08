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Ціни на газ в Європі перевищили рекордний рівень в 670 доларів

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Україна, Середа 08 вересня 2021 14:52
Ціни на газ в Європі перевищили рекордний рівень в 670 доларів Фото: ціна газу в Європі досягла 670 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 8 вересня перевищила 670 доларів за тисячу кубометрів. Вартість жовтневого ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на біржі ICE Futures оновила черговий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані біржі.

Зазначимо, за даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу у європейських підземних сховищах на кінець серпня перебували на мінімальному за багато років рівні.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Нагадаємо, вартість імпортного природний газ в Україні в серпні досягла 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Таким чином, порівняно з липнем ціна зросла на 19,7%, порівняно з груднем минулого року на 111,3%.

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