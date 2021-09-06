Цена импортного газа с начала года выросла в два раза

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 августа 2021 года. Цена составила 11 457,1 гривен или 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте и на 19,7% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнах и на 111,3% в долларах.