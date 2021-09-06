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Цена импортного газа с начала года выросла в два раза

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 10:38
Цена импортного газа с начала года выросла в два раза Фото: стоимость импортного газа в Украине достигла 430 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 августа 2021 года. Цена составила 11 457,1 гривен или 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте и на 19,7% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнах и на 111,3% в долларах.

Цена импортного газа с начала года выросла в два раза

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла более чем в десять раз. В августе подорожал до исторического максимума - более 600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

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