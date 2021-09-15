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Цены на газ в Европе превысили 900 долларов

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Украина, Среда 15 сентября 2021 12:09
Цены на газ в Европе превысили 900 долларов Фото: цены на газ в Европе превысили 900 долларов  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла еще почти на 18%. Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures 15 сентября обновила очередной рекорд и достигла 945 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи лондонской биржи ICE.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на конец августа находились на минимальном за многие годы уровне.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

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