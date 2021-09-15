Фото: цены на газ в Европе превысили 900 долларов (Getty Images)

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла еще почти на 18%. Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures 15 сентября обновила очередной рекорд и достигла 945 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи лондонской биржи ICE.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на конец августа находились на минимальном за многие годы уровне. Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.