Ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах зросла ще майже на 18%. Вартість Жовтневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures 15 Вересня оновила черговий рекорд і досягла 945 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі лондонській біржі ICE.

Зазначимо, за даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу у європейських підземних сховищах на кінець серпня перебували на мінімальному за багато років рівні.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.