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Ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів

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Україна, Середа 15 вересня 2021 12:09
Ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів Фото: ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах зросла ще майже на 18%. Вартість Жовтневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures 15 Вересня оновила черговий рекорд і досягла 945 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі лондонській біржі ICE.

Зазначимо, за даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу у європейських підземних сховищах на кінець серпня перебували на мінімальному за багато років рівні.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Нагадаємо, вартість імпортного природний газ в Україні в серпні досягла 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Таким чином, порівняно з липнем ціна зросла на 19,7%, порівняно з груднем минулого року на 111,3%.

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