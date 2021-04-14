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Цены на бензин на украинских АЗС стабильны, автогаз дорожает

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.

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Новости Украины ценыцены на бензин
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