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В Минэкономики дали прогноз цен на топливо

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 14:47
В Минэкономики дали прогноз цен на топливо Фото: Игорь Петрашко обещает стабильные цены на бензин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. Стоимость стабилизировалась в последние недели.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью изданию "Корреспондент".

"Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ожидает никаких существенных колебаний, кроме сезонных", - сказал он.

По его словам, цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. "По мелкому опту мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период", - добавил министр.

Петрашко сообщил, что за последние две недели провели много встреч с представителями разных АЗС.

"Мы пришли к формату меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка. Ключевая цель меморандума - это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов", - заявил министр.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.

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