В Минэкономики дали прогноз цен на топливо
Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. Стоимость стабилизировалась в последние недели.
Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью изданию "Корреспондент".
"Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ожидает никаких существенных колебаний, кроме сезонных", - сказал он.
По его словам, цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. "По мелкому опту мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период", - добавил министр.
Петрашко сообщил, что за последние две недели провели много встреч с представителями разных АЗС.
"Мы пришли к формату меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка. Ключевая цель меморандума - это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов", - заявил министр.
Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.
Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.