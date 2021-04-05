Цены на бензин: Кабмин подписал с крупнейшими компаниями меморандум о стабилизации

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке .

Как отмечается в сообщении, компании-участники ассоциации обязуются формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Планируется, что ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера о форма, видах и места нелегального оборота горючего.

В свою очередь правительство будет принимать меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников поставок как из отечественных, так и иностранных нефтеперерабатывающих заводов.

Нефтегазовая Ассоциация Украины - отраслевое объединение. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, среди них WOG, ОККО, Shell, АМИС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие "Укргаздобыча", а также оптовые поставщики нефтепродуктов БНК-Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.