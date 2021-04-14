Ціни на бензин на українських АЗС стабільні, автогаз дорожчає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 14 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем залишилися на колишньому рівні. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,71 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,25 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (+0,01 гривень).

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум про конкуренцію на ринку нафтопродуктів і задоволенні потреб споживачів на період карантину. Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України не очікує суттєвих коливань цін на паливо. За даними міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.