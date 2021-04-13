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АЗС прекратили снижать цены: сколько стоит бензин

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 13:56
АЗС прекратили снижать цены: сколько стоит бензин Фото: цены на бензин стабильны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

АЗС прекратили снижать цены: сколько стоит бензин

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,00 гривен).
АЗС прекратили снижать цены: сколько стоит бензин

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

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