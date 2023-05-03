Над центром Москви помітили ще один безпілотник (відео)

У середу, 3 травня, над центром Москви помітили ще один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали .

Попередньо дрон помітили у районі вулиці Велика Полянка. Ця вулиця знаходиться всього за кілька кілометрів від Кремля.

"Так, щось летить", - каже автор відео.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників.

При цьому в Офісі президента запевняють, що Україна не атакувала Кремль цієї ночі чи будь-які інші об'єкти на території РФ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

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