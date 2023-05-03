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Над центром Москвы был замечен еще один беспилотник (видео)

Фото: Москва (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, над центром Москвы был замечен еще один беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

"Да, что-то летит", - говорит автор видео.

Предварительно дрон был замечен в районе улицы Большая Полянка. Эта улица находится всего в нескольких километрах от Кремля.

Напомним, сегодня в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников.

При этом в Офисе президента уверяют, что Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории РФ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.

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