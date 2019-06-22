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Центрвиборчком зареєстрував списки кандидатів ще від 2 партій

Новини » Вибори 2019    22.06.2019 - 21:24
Центрвиборчком зареєстрував списки кандидатів ще від 2 партій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, ЦВК зареєструвала список кандидатів партії "Самопоміч"

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 22 червня, зареєструвала 153 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради, які були включені до списків політичних партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Так, Центрвиборчком сьогодні зареєстрував 93 кандидатів в нардепи, включених до списку політичної партії "Самопоміч", та 60 кандидатів за списком партії "Незалежність".

Зазначається, що станом на 22 червня Комісія зареєструвала вже 1313 кандидатів у депутати на позачергових парламентських виборах, які були включені до списків 10 політичних партій.

 

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, ЦВК зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати на парламентських виборах, які балотуються за списками політичних партій. Комісія зареєструвала 63 кандидатів в народні депутати за писком партії "Українська стратегія Гройсмана" та 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смішка "Сила і Честь".

РБК-Україна писало, що глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук анонсувала оприлюднення всього списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Раду. За словами Сліпачук, ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у вівторок, 25 червня.

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