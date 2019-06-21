ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от 2 партий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комиссия зарегистрировала списки партий Гройсмана и Смешко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в пятницу, 21 июня, зарегистрировала 139 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые выдвигаются по спискам политических партий. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, Центризбирком зарегистрировал 63 кандидатов в народные депутаты по писку партии "Украинская стратегия Гройсмана" и 76 кандидатов по списку политической силы Игоря Смешко "Сила и Честь".

Отмечается, что по состоянию на 21 июня Комиссия зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые включены в избирательные списки 8 политических партий.

Напомним, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук анонсировала обнародование всего списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду. По словам Слипачук, ЦИК обнародует весь список кандидатов во вторник, 25 июня.

РБК-Украина писало, что 20 июня Центризбирком зарегистрировал 182 кандидатов в народные депутаты, которые были включены в избирательный список политической силы "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Кроме того, в Киеве в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах дважды "минировали" здание Центральной избирательной комиссии. В итоге оба раза из офиса эвакуировали сотрудников, сообщение о взрывчатке не подтвердились.